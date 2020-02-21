برنامج مؤتمرات أسقفية الشباب للعام 2020

حصلت "الدستور" على برنامج مؤتمرات أسقفية الشباب للأقباط الأرثوذكس للعام 2020، برئاسة الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والذي يتضمن ما يقرب من 26 مؤتمرا بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيت القديس مارمرقس للمؤتمرات بالعجمي.وتبدأ مؤتمرات أسقفية الشباب بداية من مطلع يونيو المقبل، لتختتم في أغسطس المقبل، تتضمن خلالها ما يقرب من 26 مؤتمرا يشارك خلالها جميع الفئات بداية من المراحل الإبتدائية وحتى شباب جامعة والخريجين بجميع الكنائس والايبارشيات على مستوى جميع المحافظات المصرية.ويتراوح عدد المشاركين في كل مؤتمر من مؤتمرات الأسقفية ما يقرب لـ500 فرد، بالإضافة لعدد الأساقفة والخدام والمكرسات المسئولين عن تنظيمه سنويًا، ويشمل كل مؤتمر عدة فقرات هادفة تطلق خلالها قداسات يومية وعدة محاضرات وفقرات لتنمية المهارات وتعليم الخبرات الفردية المتنوعة.ومن بين المؤتمرات المعلنة من قِبَل أسقفية الشباب هي: مؤتمر الفئات الخاصة، ومؤتمر أطفال إبتدائي، ومؤتمر فتيات إعدادي وثانوي، والشباب الجامعي والخريجيين، ودورات الفنون والإبداع ومؤتمر خدام ألحان ولغة قبطية، ومؤتمر اللاهوت الدفاعي، ومؤتمر كورسات في العقيدة القبطية، ومؤتمر المشرفون المغتربين، وموهوبون ألحان وخدام قرية ووالحياة الكنسية، وخدام الطفولة.ومن بين الأساقفة المشاركين في مؤتمرات الأسقفية للعام الجديد، الأنبا موسى الأسقف العام للشباب، والأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، والأنبا بنيامين مطران المنوفية، والأنبا كاراس أسقف عام المحلة الكبرى، والأنبا زوسيما أسقف أطفيح، والأنبا صليب أسقف ميت غمر.