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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا فرنسيس يترأس مؤتمر «منطقة المتوسط وحدود السلام»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 12:38 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
ماريان رسمى
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يلتقى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، بطاركة الشرق الكاثوليك، يوم الأحد 23 فبراير، في ختام فعاليات مؤتمر "منطقة المتوسط.. حدود السلام"، الذي دعا إليه مجلس الأساقفة الإيطاليين، في مدينة بارى الإيطالية.

ومن المقرر أن يترأس البابا فرنسيس القداس الختامى للمؤتمر، وذلك بعد أقل من عامين على زيارته الأخيرة لهذه المدينة الساحلية، حيث حضر اجتماعًا مسكونيًا للتأمل والصلاة من أجل السلام، مع قادة كنائس الشرق الأوسط، في يوليو 2018 الماضي.

وشارك في المؤتمر الذي بدأت فعالياته يوم الأربعاء الماضي، عدد من بطاركة الشرق الكاثوليك ولفيف من أساقفة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، من بينهم: البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك الإسكندرية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين، والكردينال مار بشارة، بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، والكردينال مار لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل على الكلدان، وبطريرك السريان الكاثوليك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان.

وخلال اللقاءات تباحث البطاركة مع البابا فرنسيس قضايا كنسية، بالإضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، وقد تسلم قداسته من الكردينال الراعي مذكرة تتضمن شرحًا مفصّلًا عن الأوضاع في لبنان والمنطقة، وشدد قداسة البابا فرنسيس على دور المسيحيين ورسالتهم مع شركائهم المسلمين.

وخلال المؤتمر الذي أطلق على مدار 5 أيام، التقى البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، الكاردينال أنجلو دي دوناتيس، الكاردينال نائب البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لإيبارشية روما، ودار الحوار حول رعاية الأقباط الكاثوليك الموجودة بروما، وأهم العلاقات بين الإيبارشية بروما وبطريركية الأقباط الكاثوليك.

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