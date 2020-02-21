برلماني: الرئيس تصدي لمؤامرات تركيا وقطر ضد مصر

أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، محورية الدور الوطني الذي يقوم به الرئيس السيسي للحفاظ على الوطن وحمايته، من المؤامرات الخارجية ونجاحه التام في القضاء على الإرهاب وأذرع الخونة والمرتزقة.وشدد النائب على أن المؤامرة الخبيثة التي ساقتها قطر وتركيا، وبعض أجهزة الاستخبارات التركية كانت تستهدف في الأساس مصر، لكن رؤية الرئيس الوطنية وقوته في الدفاع عن مصر حالت دون تنفيذ هذه المخططات.ونوه إسماعيل في بيان له، بأنه بالنظر إلى الأوضاع المتردية في ليبيا، وتفتت البلد الغني وامتلائه بالميليشيات، وبالنظر إلى سوريا وحالة الانهاك والتدمير المتعمد لمقدراتها، يتضح للعالم حجم النجاح الذي حققه الرئيس السيسي في الحفاظ على الوطن وحمايته من مخطط فوضوي كاد أن يودي به.