الأمم المتحدة تحذر من «حمام دم» فى شمال سوريا

جددت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، دعوتها لوقف الأعمال العدائية في شمال سوريا، معربة عن قلقها البالغ في أن ينتهي الوضع هناك بـ"حمام دم"- بحد وصفها-.فيما حذر الكرملين، اليوم، من أن السيناريو الأسوأ في إدلب هو حدوث مواجهات بين القوات الروسية والتركية، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز" عربية.كما بحث الكرملين، عقد لقمة زعماء 3 دول، هى روسيا وفرنسا وألمانيا مع تركيا حول مشكلة سوريا.ومن المقرر عقد القمة الرباعية التي تضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إسطنبول، غدًا السبت.