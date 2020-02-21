الكرملين: بحث عقد قمة لزعماء 3 دول مع تركيا حول سوريا

يبحث الكرملين، اليوم الجمعة، عقد لقمة زعماء 3 دول هي روسيا وفرنسا وألمانيا مع تركيا حول مشكلة سوريا، ومؤكدًا حسب مانقلته فضائية "العربية عاجل"، أن السيناريو الأسوأ في إدلب هو حدوث مواجهات بين القوات الروسية والتركية.ومن المقرر عقد القمة الرباعية التي تضم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والرئيس التركى رجب طيب أردوغان في إسطنبول يوم غد السبت.وأبرمت أنقرة- التي تدعم المعارضة المسلحة السورية- الشهر الماضي اتفاقًا لإقامة منطقة منزوعة السلاح في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، وتعد محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها آخر معقل لمقاتلي المعارضة الذين انتفضوا ضد الأسد في 2011، ويقطن فى المنطقة نحو 3 ملايين نسمة، أكثر من نصفهم نزحوا بالفعل من مناطق أخرى استعادت الحكومة السيطرة عليها.