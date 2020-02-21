رياح ترابية وأمطار خفيفة على الإسكندرية (صور)

شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الجمعة، هبوب رياح ترابية تبعتها أمطار خفيفة، على شرق ووسط المحافظة، وذلك بعد انتهاء نوة الشمس الصغرى، التي استمرت لمدة ثلاثة أيام.وكانت المحافظة الساحلية قد تعرضت لسقوط أمطار غزيرة، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى، مما نتج عنه غرق العديد من شوارع المحافظة الرئيسية والداخلية.وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع النوة، مشددا على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي وجميع الأجهزة المعنية بالوجود لحظيا على مدى الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع.