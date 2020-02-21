السجن 6 سنوات لفلاح هتك عرض تلميذة بالغربية

قضت محكمة جنايات طنطا، بمعاقبة فلاح في منتصف العقد الرابع، بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة هتك عرض طفلة بقرية كتامة بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.كانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من أهالى قرية كتامة بقيام "محمد.س"، بالتعدى على طفلة بالمرحلة الابتدائية التي تتردد على الكُتاب الذي يحفظ فيه شقيقه القرآن.أكد أهالي القرية أن المتهم متزوج ولديه أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، واصطحب الطفلة البالغة من العمر 11 سنة، وتحرش بها في إحدى المناطق النائية بعد أن عرض عليها أن يوصلها لمنزلها بدراجته البخارية.تم القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وقامت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعى، وتم تحويله إلى المحاكمة والتي أمرت بقرارها المتقدم.