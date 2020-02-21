ألمانيا: جريمة «هاناو» هجوم إرهابي بدافع عنصري

صنف وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية كهجوم إرهابي يميني متطرف.وقال زيهوفر اليوم الجمعة في برلين: "الجريمة التي وقعت في هاناو هجوم إرهابي بدافع عنصري على نحو قاطع".وأضاف زيهوفر أن هذا "ثالث هجوم إرهابي يميني تشهده ألمانيا في غضون أشهر قليلة".واستهدف مسلح يميني متطرف مقهيين بمدينة هاناو الألمانية، أمس الأول الأربعاء، ما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص، قبل أن ينتحر.