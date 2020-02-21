«شباب الأحزاب» تنشر فيديو للتوعية بـ«كورونا»

وتشكلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من 25 حزبا سياسيا، وعدد من شباب السياسيين وتستهدف تنمية الحياة السياسية.

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو توعوي، صادر من لجنة الثقافة والإبداع وهي إحدى اللجان النوعية للتنسيقية.ويستهدف الفيديو التوعية الصحية والتعريف بفيروس "كورونا" المستجد، وطرق الوقاية ومواجهة الشائعات عن المرض.