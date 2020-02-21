السعودية مستمرة في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الجمعة، إن المملكة العربية السعودية سوف تستمر في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا.وأضاف وزير الخارجية السعودي، بحسب مانقلته فضائية "العربية عاجل"، أن الهجمات الحوثية تدل على عدم الجدية في حل الأزمة اليمنية.وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي، أن الدور الإيراني واضح في زعزعة الأمن في المنطقة.ويبحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، مع وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة المبذولة حيالها.