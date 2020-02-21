شيرين عبدالوهاب تفاجئ زوجها خلال حفل: حسام ممكن تشيلني

فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب زوجها حسام حبيب، بطلب غريب أثناء إحيائها لإحدى الحفلات بالجامعة الأمريكية في الكويت.خاطبت شيرين زوجها أثناء الغناء قائلة: "حسام ممكن تشيلني، عايزة أنزل للناس تحت، بس نلتزم الأماكن عشان منبوظش التنظيم".تقدم حسام حبيب من وسط الجماهير، وأنزل شيرين من المسرح للأرض وأصبحت قريبة من جمهور الحفل بالكويت.