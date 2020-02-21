شيرين عبدالوهاب تفاجئ زوجها خلال حفل: حسام ممكن تشيلني
الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:45 ص
أحمد عبد العزيزطباعة
فاجأت الفنانة شيرين عبد الوهاب زوجها حسام حبيب، بطلب غريب أثناء إحيائها لإحدى الحفلات بالجامعة الأمريكية في الكويت.
خاطبت شيرين زوجها أثناء الغناء قائلة: "حسام ممكن تشيلني، عايزة أنزل للناس تحت، بس نلتزم الأماكن عشان منبوظش التنظيم".
تقدم حسام حبيب من وسط الجماهير، وأنزل شيرين من المسرح للأرض وأصبحت قريبة من جمهور الحفل بالكويت.
خاطبت شيرين زوجها أثناء الغناء قائلة: "حسام ممكن تشيلني، عايزة أنزل للناس تحت، بس نلتزم الأماكن عشان منبوظش التنظيم".
تقدم حسام حبيب من وسط الجماهير، وأنزل شيرين من المسرح للأرض وأصبحت قريبة من جمهور الحفل بالكويت.