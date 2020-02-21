الاختبار الصعب.. أردوغان غير قادر على مواجهة بوتين في سوريا

سوى "مسألة وقت"، وهو ما اعترضت عليه الحكومة الروسية، واصفا قيام تركيا بأي عمل عسكري ضد القوات الحكومية السورية في إدلب بأنه "

السيناريوهات الممكنة".



ولفتت إلى الاتفاق الروسي التركي في عام 2018 بإقامة منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلي المعارضة وقوات الحكومة في محافظة إدلب السورية، حيث تعهدت أنقرة بضمان انسحاب المتمردين المتطرفين من المنطقة ووافقت موسكو على وقف إطلاق النار، لكن أردوغان لم يف بواجبه من الصفقة.



وتابعت أنه مع تقدم قوات الجيش السوري في إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة والجماعات الجهادية، وتصاعد التوترات في البلاد، أدت المواجهة العسكرية المباشرة النادرة بين القوات التركية والسورية إلى مقتل 14 جنديًا تركيًا.



وأكدت الصحيفة أن أردوغان غير مستعد لمواجهة بشكل مباشر في سوريا، ودائما ما يوجه غضبه إلى الحكومة السورية بدلا منه في ظل استمراره في إرساله الجنود المرتزقة إلى إدلب وإدلائه بالتصريحات العدوانية ضد النظام السوري، الذي تدعمه موسكو، وهو ما جعل الخبراء يرون أن تلك التصريحات مقصود بها روسيا إلى حد كبير، وليس النظام السوري، ولكن أردوغان يخشى من التهديد المباشر لبوتين.



واختتم التقرير أن أردوغان غير مستعد لحرق جسور الود مع بوتين، نظرا لأن موسكو تحمل في يدها كل الأوراق، فهو يعلم أن بإمكان موسكو دعم سيطرة الأسد على البلاد، وبالتالي إغراق تركيا بمزيد من اللاجئين، ويمكنها أن تضغط على الأتراك لمغادرة شمال سوريا من خلال التهديد بعقد صفقة مع القوات الكردية السورية.



هذا بالإضافة إلى أن أردوغان مدين لبوتين لاحتياجات تركيا من الطاقة، حيث تشتري تركيا معظم الغاز الطبيعي من روسيا ووقعت على خطوط أنابيب واتفاقيات مستقبلية للطاقة النووية مع موسكو.





قالت صحيفة "آسيا تايمز" الصينية، الناطقة باللغة الانجليزية، إن الأزمة في سوريا تضع علاقة الود بين تركيا وروسيا تحت اختبار صعب، مؤكدة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يستطيع مواجهة خسارته لروسيا لأنها تسيطر على احتياجات الأول من الطاقة.وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الخميس، إلى أن تصاعد التوتر في العلاقات التركية الروسية، لا يتمثل فقط في الأزمة السورية، ولكن في كثير من القضايا الأخرى، منها قضية ضم شبه جزيرة القرم، والحرب الأهلية في ليبيا، والصراع الأرمني الأذربيجاني المجمد، وأزمة العلاقات بين قبرص وأنقرة والتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.وأضافت أن سوريا هي القضية الأصعب بالنسبة لأردوغان في مسألة حفاظه على علاقته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خصوصا في ظل تصريحات أردوغان الاستفزازية وإعلانه مؤخرا أن انطلاق العملية العسكرية التركية لإيقاف العملية العسكرية للجيش السوري ليسأسوأ