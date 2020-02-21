البحرين تدين الهجوم الإرهابي في هاناو الألمانية

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين حادثي إطلاق النار الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة هاناو بجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية- تضامن مملكة البحرين مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، وموقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكلّ أشكاله، والداعي إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.وأعربت عن صادق التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.واستهدف مسلح يميني متطرف مقهيين بمدينة "هاناو" الألمانية، أمس الأول الأربعاء، ما أسفر عن وفاة تسعة أشخاص، قبل أن ينتحر.