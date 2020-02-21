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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العناني يناقش مع نظيره اليوناني تنشيط السياحة البحرية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:37 ص
خالد العناني
خالد العناني
فاتن غلاب ورامي حسين
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التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، هاريس ثيوشاريس، وزير السياحة والثقافة اليوناني، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من الجانب اليوناني، خاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

وذلك في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار.

حضر اللقاء السفير إبراهيم خيرت، سفير مصر في اليونان، والسفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية في وزارة السياحة والآثار.

وفور وصول الدكتور خالد العناني إلى العاصمة اليونانية أثينا، التقى وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس، حيث تم مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية نظرًا لأهمية الموانئ المصرية وآثارها الحضارية والثقافية، وذلك لتقديم وجبة سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية خاصة في ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر، وخاصة تلك الموجودة على مسار العائلة المقدسة.

كما بحث الوزيران دراسة كيفية التكامل في المجال السياحي لعمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

كما اتفقا الوزيران على عقد لقاء ثنائي في مصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات، بالإضافة إلى عمل ورشة عمل مشتركة في مصر للقاء الخبراء السياحيين اليونانيين بنظرائهم المصريين من متخصصين في الفنادق والشركات السياحية وغيرهم لتبادل الخبرات، والاتفاق على عمل برامج سياحية مشتركة والتسويق والترويج لها في العالم.

كما حرص العناني على دعوة وزير السياحة اليوناني لحضور الليلة المصرية التي ستنظمها الوزارة على هامش انعقاد بورصة برلين السياحية في شهر مارس من العام الجاري.

وتبادل الوزيران -في نهاية اللقاء- الهدايا التذكارية حيث أهداه العناني نسخة من مفتاح الحياة والتي تنتجه الوحدة الإنتاجية بالمجلس الأعلى للآثار.
خالد العناني
خالد العناني
خالد العناني
خالد العناني

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