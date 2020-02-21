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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 6460 مخالفة مرورية متنوعة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:37 ص
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
شيماء حسين
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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6460 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1814 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و230 مخالفة السير دون ترخيص " قيادة وتسيير"، و45 مخالفة شروط الترخيص.

ووجهت الإدارة العامة للمرور في مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 30 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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