لميس سلامة: الزمالك حقق بطولتين في 6 أيام «نمسك الخشب»

هنأت الإعلامية لميس سلامة، فريق الزمالك بعد فوزه بلقب كأس السوبر المصري، بعد فوزه على الأهلي بضربات الجزاء بنتيجة 4- 3.وقالت، خلال برنامجها "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الزمالك فاتح على الرابع واللى حد يجى فى وشه يكسبه.. فاز على الترجي وفاز على الأهلى ومستمر.. ياريت نمسك الخشب على النادى الزمالك".وتابعت لميس سلامة: "إن جمهور الزمالك ظل يغني طول أمس الخميس أغنية " الفانلة البيضة بخطين حمر.. من حق جمهورها يحبها طول العمر".وأضافت، أن نادى الزمالك يحقق نتائج مميزة خلال الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن الزمالك يعيش في أجواء سعيدة بعد تحقيق السوبر الإفريقي والسوبر المصري.