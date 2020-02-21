الصحة: إطلاق 5 قوافل طبية اليوم ضمن «حياة كريمة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية مجانية شاملة كافة التخصصات الطبية، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.وأوضحت أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق جزيرة الوراق بالوراق محافظة الجيزة، ورأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والنحاسين مركز فاقوس محافظة الشرقية، والحارة مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.وأشارت إلى أن القوافل الطبية تقدم خدمات صحية تتمثل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة أمراض النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي.