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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع مسن وإصابة آخرين بحادث تصادم بسوهاج

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:34 ص
اسعاف
اسعاف
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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لقى رجل مسن مصرعه، في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية بمركز سوهاج، اليوم، فيما أصيب 8 آخرون من بينهم 3 أطفال.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير المباحث الجنائية، أنه أثناء سير سيارة ملاكى يقودها "ع.ث."، 50 عاما، مدرس، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بسيارة ملاكى يقودها "ر.ع."، 42 عاما، حاصل على ليسانس سياحة وفنادق، كما اصطدم بدراجة بخارية بدون لوحات يقودها "أ.ع."، 70 عاما.

وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة البخارية، وإصابة قائدي السيارتين و"ح.ع."، 35 عاما، ربة منزل، وشقيقتها " ه.ع."، 25 عاما، ربة منزل، ووالدتهما "ك.ح."، 65 عاما، ربة منزل، وكل من الأطفال "ج.أ." 7 أعوام، "ه.أ."، 3 أعوام، "م.ر." عامين، من مستقلى السيارة الثانية، جميعهم ينتمون لأسرة واحدة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج العام والمستشفى الجامعى، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق

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