روسيا: تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة عبارة عن مدرعات وذخيرة إلى مدينة إدلب السورية.ونفت الوزارة، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل، نزوح مئات الآلاف من المدنيين من إدلب إلى الحدود التركية.من جانبه، دعا مركز المصالحة الروسي في سوريا تركيا، لتأمين خروج المدنيين من إدلب.وفى وقت سابق من اليوم، قصفت القوات التركية بالصواريخ محاور النيرب وداديخ وفاس، فيما استهدفت قوات الجيش السوري مواقع الفصائل الموالية لتركيا في الأتارب ودارة عزة غرب حلب، وسرمين وقميناس وكفرنبل وحاس بريف إدلب، وفقًا للمرصد السوري.