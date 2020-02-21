ضبط سيدتين تنقبان عن الآثار فى سوهاج

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الجمعة، سيدتين و3 عمال أثناء تنقيبهم عن الآثار، في دائرة مركز شرطة طما.وتلقى العميد أحمد شمندي، مأمور مركز شرطة طما بلاغًا من الأهالي بقيام "صباح. م" 47 عامًا، ربة منزل وتقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار بمنزلها.جرى ضبط مالكة المنزل وشقيقتها "هوانم" 43 عامًا ربة منزل، "محمد. ح" 62 عامًا عامل، "حسني. م" 38 عامًا عامل ويقيمان دائرة مركز سوهاج، "علاء. م" 27 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز طهطا.جرى ضبط أدوات الحفر المستخدمة، واعترف المتهمون بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الآثار، وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.