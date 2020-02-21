مسئولو صندوق الإسكان الاجتماعى يتفقدون الوحدات السكنية بـ«بدر»

تفقدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عددا من مواقع الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، يرافقها المهندس كمال بهجت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذى للصندوق، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.وتفقدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ومرافقوها، مشروعات الإسكان الاجتماعى بعدة مناطق شملت (842 عمارة بالحى السابع - 205 عمارات بالحى الخامس "مرحلة ثانية" - 351 عمارة "مرحلة ثالثة بالامتداد الشرقي للمدينة – 1194 عمارة "مرحلة الرابعة"بمنطقة حدائق العاصمة)، للاطمئنان على سير العمل بتلك المشروعات والتأكد من الجودة في تنفيذ الوحدات.كما تفقدت مشروع سكن مصر بعدد (53 عمارة) يجري تنفيذها بالامتداد الشرقي لمدينة بدر، والوحدات السكنية المخصصة للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بعدد(376 عمارة).وشددت مى عبدالحميد، على مسئولى الشركات المنفذة بمواقع الإسكان الاجتماعى، سرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها بالإسكان الاجتماعى، وبكفاءة وجودة عالية، وخاصة أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع، لتسليم الوحدات لمستحقيها في أسرع وقت.كما أشادت بنسب الإنجاز وسرعة التنفيذ من قبل الشركات العاملة بمشروعي "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة حدائق العاصمة، والوحدات المخصصة لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للجهود المبذولة فى تنفيذ كلا المشروعين. ​