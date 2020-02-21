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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان» تنتهي من تطوير 298 منطقة غير آمنة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:24 ص
الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
محمد إبراهيم
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة انتهت حتى الآن من تطوير 298 منطقة غير آمنة، وجار الانتهاء من تطوير 59 منطقة أخرى، وتحتوى تلك المناطق على 214354 وحدة سكنية، كما تم الانتهاء من تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، وتبلغ مساحة تلك المناطق 152 ألف فدان.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تطوير 18 سوقًا عشوائية، وجارٍ تطوير 22 سوقًا أخرى، من أجل توفير مناطق حضارية للبيع والشراء، وتشجيع حركة التجارة والاستثمار، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار الوزير، إلى أن الوحدات يتم تنفيذها على أعلى مستوى يليق بأهالينا، كما أنه يتم توفير جميع المشروعات الخدمية بجانب تنفيذ الوحدات، من أجل توفير مجتمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، مؤكدًا أن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنين لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.

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