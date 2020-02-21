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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تقيل مسئولين لانتشار كورونا داخل سجون

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:23 ص
لانتشار كورونا
لانتشار كورونا
وكالات
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أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين بإقالة ما يزيد عن 10 من مسئولي السجون ووزارة العدل في ثلاث مقاطعات بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا المتحور في السجون.

وذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية أن مقاطعات شاندونج وتشجيانج وهوبى، أبلغت عن 447 حالة إصابة في السجون.

يشار إلى أن مقاطعة هوبي تعد بؤرة تفشي الفيروس المعروف رسميًا باسم "كوفيد19-".

ووصفت الصحيفة حالات العدوى بأنها "مناطق عمياء" في معركة الصين ضد فيروس كورونا المتحور، الذي تسبب في وفاة أكثر من 2000 شخص وأصاب أكثر من 75 ألفًا في أنحاء البلاد حتى الآن.

وقالت لجنة الصحة في هوبي إن المقاطعة نقحت اليوم الجمعة تقريرها اليومي عن الإصابات الجديدة ورفعت عددها من 411 إلى 631 حالة إصابة، حيث أضافت 220 إصابة جديدة في السجون.

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