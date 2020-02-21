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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نظام التفاهة» على طاولة مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:20 ص
نظام التفاهة
نظام التفاهة
نضال ممدوح
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ينظم نادي كتاب مركز الجزويت بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء الاثنين 24 فبراير، ندوة مفتوحة لمناقشة كتاب "نظام التفاهة"، تأليف الفيلسوف آلان دونو، يناقشه الباحث محمد أبو زيد، يعقب ذلك مداخلات القراء والحضور.

صدر لــ "لد آلان دونو" العديد من الكتب حول التمويل الدولي والعولمة والملاذات الضريبية: من أهمها: في الخارج: الملاذات الضريبية وحكم الجريمة العالمية 2011، كندا: ملاذ ضريبي جديد 2014، بلاك كندا: النهب والفساد والجريمة في أفريقيا 2008، إعادة تعريف الاقتصاد: فلسفة المال لجورج سيميل 2011، إنقاذ الكراهية: إثنا عشر مقالة للتفكير النقدي 2012، الحكم: الإدارة الشمولية 2013، سياسة المركز المتطرفة 2016.

ومما جاء في كتابه "نظام التفاهة": امتدت إمبراطوريات التافهين إلى جميع جوانب الحياة: الاقتصاد، العلوم، القانون والسياسة. في عملهم الجاد وسرعتهم في التكاثر، هم مُغالون جدًا، إلى درجة أنهم خلال زمن غير بعيد سوف يقضون على كل شغف، يقمعون كل إحساس بالمخاطرة، يمزقون كل فكرة سياسية أصيلة إلى مزق صغيرة، يقدم دونو تحليلًا ثاقبًا لعهد التفاهة هذا، الذي يؤدي إلى إصابة العقل البشري بالعُقم من خلال نشر الميل الحاد للفتور الثقافي والسياسي. التفاهة هي نظام اجتماعي يؤدي إلى تهديد دائم بالسقوط.

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