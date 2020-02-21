طلب إحاطة بشأن المغالاة في تحصيل رسوم الغاز الطبيعي بأسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بسبب معاناة المواطنين بمركز القوصية بمحافظة أسيوط خلال توصيل خدمة الغاز الطبيعي للمنازل.واعتبر عضو مجلس النواب، أن هناك مغالاة في تحصيل رسوم توصيل الخدمة، والتي تتمثل في تحصيل مبلغ 2520 جنيه للتوصيل الفوري.وقال نظير: "في حين أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد صرح من قبل في وسائل الإعلام بأن توصيل خدمة الغاز الطبيعي ستتم بسداد مبلغ 30 جنيهًا للشقة الواحدة ولمدة 7 سنوات، بالإضافة للاستهلاك الشهري".وتابع: "وبالمقارنة فإن الوزارة نفسها وصلت من خلال الشركات الخدمة لمنطقة السيدة زينب بمبلغ 30 جنيهًا بالإضافة إلى الاستهلاك الفعلي".وتساءل عضو مجلس النواب، قائلًا: "هل مواطن القاهرة يختلف عن مواطن الصعيد"، مستنكرًا وجود تفرقة بين القاهرة ومحافظات الصعيد.