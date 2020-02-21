وفد «الحركة الوطنية» يتفقد معرض المشغولات اليدوية فى المنيا

وصل وفد المعسكر الشبابي لحزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة المنيا لبدء المعسكر الشتوي.وأجرى وفد الحزب جولة تفقدية داخل معرض المشغولات اليدوية الذي تنظمه أمانة المرأة بالمحافظة، وأبدي الوفد إعجابه بالمعروضات وقدموا الشكر والتشجيع للقائمين عليه.وقالت سلوى قناوي، أمين المرأة بحزب الحركة الوطنية بمحافظة المنيا، إن الأمانة تنفذ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعة: "قدمنا مجموعة من الدورات للفتيات في الصناعات اليدوية المختلفة".وأضافت قناوي أن الأمانة تستهدف بالأخص فتيات الجامعات للاعتماد على أنفسهن، وأيضا نضيف لهن تعلم بعض الأشياء المفيدة في حياتهن اليومية مثل صناعة المنظفات والمعجنات.وأكدت أن الهدف من إقامة المعرض على هامش المعسكر هو أن ترى الوفود المختلفة المشاركة في المعسكر الشبابي دور المرأة لدينا، مشيرة إلى أن الحزب يقدم هذه الدورات بالمجان لتمكين المرأة اقتصاديًا.وقال أحمد نشأت، الأمين العام المساعد لشباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية، إن المرأة لها دورها الفاعل بالمجتمع ويجب الاهتمام بها لأنها من ركائزه الأساسية، وتثقيفها وتمكينها اقتصاديًا وسياسيًا.وأضاف أن المعسكر الشتوي للشباب والذي يُقام في عروس الصعيد محافظة المنيا بمشاركة عشرات الشباب من ١٠ محافظات بالصعيد والقاهرة والدلتا، سيكون مزيجًا من الأنشطة الثقافية والتدريبية والترفيهية والرياضية.ويأتي المعسكر في إطار خطة أمانة شباب الجمهورية برئاسة محمد عزمي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية لرفع المستوى التدريبي والثقافي للشباب بتنظيم مثل تلك الفعاليات، والذي يهدف لرفع معدلات الوعي لدى الشباب وتبصيرهم بحقائق الأمور والأوضاع الراهنة التي تمر بها الدولة وتحصينهم فكريًا ضد الأفكار الضالة والمعتقدات المنحرفة والجماعات التي تخطط لجرهم إلى البؤر المتطرفة بما يفسد علينا استقرارنا وأمننا وسلامتنا الداخلية.كان ذلك بحضور كل من وائل حوار أمين التواصل السياسي بالأمانة المركزية، أحمد نشأت الأمين المساعد لشباب الجمهورية، سلوى قناوي أمين المرأة بالمحافظة، أمين شباب المحافظة أبوبكر شحاتة، أمين التواصل السياسي محمد عبدالصبور، بالإضافة إلى وفود المحافظات.