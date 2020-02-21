«الأراضي المستصلحة» تنشئ عنابر جديدة للماشية

قال عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، إنه متوفر 272 رأس ماشية متنوعة وتم تجميع مخلفات الحظائر وتجهيزها لبيعها كسماد بلدي وتم إنشاء عنابر جديدة يستوعب العنبر ١٠٠ رأس ماشية وعجول جديدة ووصل إنتاج الألبان اليومي ٢٦٠٠ كيلو جرام، وجاري عمل مناقصة جديدة لتوريد البرسيم حسب أسعار السوق، كما بلغت جملة الأعلاف المصنعة ٢٨٣ طنا، وبلغت جملة الأعلاف المباعة ٢٤٤ طنا.وأشار إلى أن مجلس الإدارة، قرر اعتماد نشاط الأسمدة الكيماوية خلال الشهر، وبلغ الوارد من شركتي أبوقير والدلتا، بالإضافة إلى الشركة الاستثمارية نحو ١٠٥٦٥ طنا من إجمالي المقرر ٤٠٤٠٠ طن، وذلك اعتبارا من أول يناير الجاري وحتى ١٩ من نفس الشهر، ووصل منهم ٣٢٥٥ طن نترات و١٦٦٠ يوريا من شركة أبو قير للأسمدة، بالإضافة إلى ٥٦٥٠ طن يوريا من الشركات الاستثمارية لتصبح النسبة المئوية ٢٦٪ وفقا للوارد والمسدد ثمنه.