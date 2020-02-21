إصابة أول شرطى بـ «كورونا» فى هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).وأفادت السلطات ـ في تصريحات صحفية اليوم الجمعة ـ، "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور المصاب بـ"كورونا" ويبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت".وأضافت أن الشرطة تشعر بالقلق البالغ إزاء هذه الواقعة، واتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون والتنسيق مع إدارة الصحة في هونج كونج للحد من انتشار الفيروس بين أفرادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى إصابة 69 حالة مؤكدة بالفيروس في هونج كونج، بالإضافة إلى حالتي وفاة حتى الآن.