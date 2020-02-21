أسهم أوروبا تتراجع والأنظار على بيانات ستظهر تأثير كورونا

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق قراءة محلية تتعلق بمتانة الاقتصاد لقياس مدى تأثير فيروس كورونا على أنشطة الشركات في منطقة اليورو.وأودى تفشي الفيروس بحياة ما يزيد عن ألفي شخص حتى الآن وأثر بشدة على النشاط الصناعي في الصين، مما سبب اضطرابات للعديد من شركات التصنيع الأوروبية التي تورد وتستورد منتجات من أحد أكبر الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي.ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 %بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش ويتجه لتكبد خسارة طفيفة في الأسبوع.وتعرض المؤشر لضغوط على مدى الأسبوع الفائت جراء مجموعة من الأرباح الضعيفة على الأخص في قطاعي التأمين والبنوك.وكانت المؤشرات الفرعية المرتبطة بالسلع الأولية مثل أسهم الموارد الأساسية والنفط والغاز من بين قائمة القطاعات الأسوأ أداء في التعاملات المبكرة.ومن المتوقع أن يقدم مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، المقرر صدوره في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، قراءة أولية لأنشطة الشركات في فبراير.