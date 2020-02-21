اتحاد الصناعات يعقد مؤتمرا لفحص النظم مارس المقبل

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن الاتحاد ينظم مؤتمرا خاصا لفحص النظم، بداية مارس المقبل.وأضاف البهي، لـ«الدستور»، أن المؤتمر سيكون تعريفيا عن التزام الشركات بالبرامج الضريبية التي ستكون التعامل معاها إلكتروني بحضور عدد من قيادات وزارة المالية.علي صعيد آخر، أكد أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة في الأدوية وإنتاج الخامات، حتى يتم تحقيق نهوض بالصناعة، مطالبا بحل أزمة تسعير الدواء حتي تتاح الفرص لزيادة الصادرات من القطاع الطبي.ولفت البهي، بصفته عضو شعبة مستحضرات التجميل بغرفة الأدوية، إلى أن هنا تأثير إيجابي لأزمة كورونا على مستحضرات التجميل، حيث كان يتم الاستيراد من الصين منتجات تجميل غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة وهو يؤثر علي عدالة المنافسة العالمية.