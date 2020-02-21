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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

حقيقة ظهور حالات مصابة بأنفلونزا الطيور بعد استيراد أعلاف صينية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:27 ص
وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
محمد إبراهيم
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نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، صحة ظهور أي حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور أو غيرها، قائلة إن مصر خالية تماما من أي نوع من أنواع أنفلونزا الطيور، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لأي فيروسات وبائية، وتم تطعيم وتحصين الطيور ضد أي أمراض وبائية خلال الفترة الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الطيور بالمزارع مطابقة لكافة المواصفات القياسية والمعايير الرقابية والصحية.

وأُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ظهور حالات مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور نتيجة استيراد أعلاف صينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

وفي سياق متصل، تعمل الدولة بشكل متواصل على تطوير اللقاحات اللازمة لمواجهة أي تحور في أنفلونزا الطيور، خاصةً بعد إعلان عدد من الدول عن رصدها لسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور تصيب الطيور –وليس البشر- في عدد من دول العالم، كما يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الطيور المطروحة بها، من قِبل أجهزة المديريات التابعة للوزارة، بالتعاون مع الطب البيطري، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي قد تؤدي إلى إثارة القلق والخوف بين المواطنين.

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