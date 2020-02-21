رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة تنفى تأثر صناعة الدواء بوقف استيراد الخامات من الصين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:25 ص
صناعة الدواء
صناعة الدواء
محمد إبراهيم
طباعة
انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأثر صناعة الدواء في مصر نتيجة توقف استيراد خامات الأدوية من الصين، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لتأثر صناعة الدواء في مصر، سواء بتوقف استيراد خامات الأدوية من الصين أو لأي أسباب أخرى، مُشددةً على توافر مخزون استراتيجي كاف ومطمئن من الأدوية المختلفة، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في توفير معظم الأدوية للمواطنين، بصناعة وطنية محلية، ولا يوجد أي تأثير لأزمة فيروس كورونا العالمية على صناعة الدواء في مصر.

وفي إطار خطة الوزارة لتأمين الاحتياجات الدوائية للمريض والحد من النواقص، فقد تم إطلاق نظام للتنبؤ المبكر بنقص الأدوية، دائم التواصل مع شركات الإنتاج والتوزيع للتعرف على مشاكل نقص الدواء سريعًا وحلها، منعًا لنقص الأصناف التي تنتجها أو توزعها في السوق، بالإضافة إلى قيام الإدارة المركزية للصيدلة بمراجعة الأصناف التي تم تسجيلها وتسعيرها في مصر، فضلًا عن أنه تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأدوية المتداولة في السوق المصري والتي يصل عددها إلى 12 ألف صنف.

كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بتوفير جميع الأدوية للمرضى بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي من الأدوية يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لتوفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الخوف والقلق بين المواطنين، ‏مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يغني في منزل قنصل مصر بلوس أنجلوس (فيديو)

البار بوالديه.. مصرع شاب عقب زيارة قبر أبيه في الأقصر

الحكم بالسجن على مستشار ترامب السابق 40 شهرًا

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

الصور

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

إنفوجراف

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا (فيديو)

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

دراسة: القطط والكلاب تتأثر بالأبراج الفلكية والنجوم مثل البشر

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

الشيخ زين محمود ينشد السيرة الهلالية بمركز درب 1718

«ميلا القطة الجميلة» ورشة حكى للأطفال بمكتبة البلسم

صدور النسخة العربية لرواية «الشعلة الخفية» للإيطالي «إيكو»

افتتاح معرض «هى في عيونهم» للفنانة سامية الشيخ.. الليلة