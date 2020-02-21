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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

جولة تفقدية لـ«مدير المرور» على الخدمات الأمنية بالطرق السريعة

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:25 ص
علاء متولي
علاء متولي
شيماء حسين
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شن اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، جولة تفقدية على الخدمات الأمنية، اليوم، على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات.

جرى مراقبة حركة الطرق البعيدة عن طريق كاميرات المراقبة، ونبه مدير الإدارة على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات ووضع الرادارات على الطرق المؤدية للإقليمي.

ونشرت الإدارة العامة، القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.

وأمر مساعد الوزير، بتفعيل دور خدمة الإغاثة المرورية عن طريق تزويد وتكثيف سيارات الإغاثة على الطرق والمحاور التابعة للإدارة، وذلك يهدف بالدرجة الأولى إلى إرشاد ومعاونة المواطنين مستخدمي هذه الطرق الذين يتعرضون إلى حوادث أو مشكلات بسبب أعطال سياراتهم والعمل على توفير جميع السبل المتاحة، من سحب السيارات المعطلة والعمل على إيجاد من يقوم بإصلاحها في أقرب محطة خدمة، على مدى الـ24 ساعة ومن خلال الاتصال بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور عن طريق الأرقام الآتية (01221110000 24021233).

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