تغيير نظام تنسيق القبول فى الجامعات.. شائعة

انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، وقد توصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بشأن تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، مُوضحةً أن نظام التنسيق المعمول به سيتم تطبيقه كما هو دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، وأن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات مستمرة بنفس الكيفية طبقًا لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.وفي إطار حرص الدولة على مساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، فقد تم إدراج عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، ليصل عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني 20 جامعة لعام 2020، كما ارتفع ترتيب مصر في النشر الدولي طبقًا لتصنيف "سايماجو" لتحتل المركز 35 عام 2018، مقارنة بالمركز 38 عالميًا عام 2017.وفي السياق ذاته، تم إنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة، منها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر) وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تعمل هذه الجامعات، وفقًا لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب الطلاب، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).