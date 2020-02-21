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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كورونا» يصيب 200 سجين في الصين

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:24 ص
سجين في الصين
سجين في الصين
وكالات
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أعلنت السلطات الصينية في مقاطعة شاندونج، أن فيروس "كورونا" انتشر في سجن "جين تشين" حيث تم تسجيل 200 إصابة بين نزلائه و7 إصابات بين موظفيه.

وقالت السلطات في بيان: "تفشى فيروس كورونا في سجن جين تشين بمقاطعة شاندونغ، وحتى 20 فبراير، تم تأكيد 207 حالات إصابة".

وأضاف البيان أنه تم إجراء اختبارات لـ 2077 شخصا لهم علاقة بالسجن، وتأكد إصابة 200 سجين و7 موظفين، وقد تم عزل المصابين وإخضاعهم للعلاج.

وأوضحت حكومة المقاطعة أنه في بداية الشهر الجاري ظهرت أعراض على المصابين مثل السعال، وبعد عزل أحد الموظفين في السجن بسبب هذه الأعراض والتأكد في وقت لاحق من أنه مصاب، قررت السلطات إجراء فحوص في السجن، لكن هذه الخطوة كانت متأخرة، وتمت إقالة مدير السجن.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب فيروس "كورونا" إلى 2236 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين 7500 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

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