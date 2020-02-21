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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موعد الحكم في فساد رئيس «بي إن سبورت»

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:09 ص
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
هدير سند
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أكد سيرج فيتوز، المحامي والمختص في القوانين الرياضية الدولية، أن القرارات المتعلقة بتهم فساد رئيس مجموعة "بي. إن" الإعلامية الرياضية، القطري ناصر الخليفي، والسويسري جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ستصدر نهاية العام المقبل بعد انتهاء الإجراءات الأولية، وفقا لما نشرته موقع قناة "العربية".

وقال فيتوز، في مقابلة له مع القناة، إن لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام تؤكد ضلوع جيروم فالك وناصر الخليفي في عدد من الجرائم المتعلقة بالفساد، حيث يتهم القضاء فالك، الرجل القوي السابق في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بالحصول على رشاوى وسوء إدارة وتزوير مستندات والتلاعب بها، فيما اتهم الخليفي بـ"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة".

وتابع فيتوز، أن "المكتب قرر رفع لائحة الاتهام أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، ولا أعتقد أن يصدر قرار نهائي قبل نهاية عام 2021 أو الربع الأول من 2022."

واختتم فيتوز: "من المرجح أن لا يكون هناك تنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ولكن سيُسمع بعض الأعضاء ويجب أن يتعاونوا، وعادة لا يتم الحديث عن الإجراءات خلال سريانها كي لا يتسرب بعضها للإعلام."

وكان الخليفي وفالك، خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي ان" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.

وجاء هذا الاتهام الجديد مستكملا لقضايا فساد ارتبطت بملفات الرياضة القطرية، وامتدت من عالم كرة القدم إلى ألعاب القوى.

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