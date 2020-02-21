شعراوي: 7،8 مليار جنيه وفرتها المحافظات بتركيب 2،5 مليون كشاف موفر للطاقة

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات وفرت 7،8 مليار جنيه بتركيب 2،5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع.واستعرض "شعراوي" نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات مشيدا بالنتائج التى تحققت حتى الآن فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة لافتا الى أن الوزارة تركز على تغيير الكشافات ذات القدرة 400 وات، بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد، وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات.وأشار "شعراوي" إلى أن محافظة قنا أعلى المحافظات نصيبا في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، تم توريد وتركيب أكثر من 224 ألف كشاف موفر للطاقة محققة وفر قيمة 716 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية 196 ألف كشاف بوفرة تجاوز 603 مليون جنيه.ثم محافظة سوهاج بتوريد وتركيب 167 ألف كشاف موفر 593 مليون جنيه، ومحافظة القاهرة 164 ألف كشافة بوفرة 457 مليون جنيه ثم الغربية بتركيب 158 كشافا، بوفرة 457 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تلبية مطالب المدن السياحية من كشافات الليد كاملة فى محافظات الأقصر والغردقة ومطروح.وأوضح "شعراوي" أن المشروع يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية وتوفير العملة الصعبة وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري مشيرا إلى نسبة التصنيع المحلي لكشافات ووحدات الفصل بلغت حوالي 65% ووصل عدد الشركات التي استثمرت وشاركت في المشروع 25 شركة وطنية حتى الآن.وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية ثلاثية الوجه، وذلك للتخلص من مشكلة عدم انتظام مواعيد إنارة وإضفاء الكشافات، وتتميز هذه العدادات بتسجيلها للتيار المسحوب دوريا، وهي مبرمجة لفصل وتوصيل الإنارة تبعًا لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام وتبعا للمحافظة المركبة بها.