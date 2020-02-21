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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبي يعتقل 13 مسلحًا بينهم مرتزقة سوريون

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:01 ص
الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر القبض على 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن "الجيش تمكن من القبض على 13 عنصرا من المليشيات المسلحة من بينهم مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس".

ويأتي ذلك غداة اعلان البيان الختامي لمؤتمر شيوخ ليبيا، الخميس، تحريك قضايا دولية ضد الدول التى صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا.

وكان آلاف من شيوخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية اجتمعوا في مدينة ترهونة غرب ليبيا على مدار اليومين الماضيين، للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة.

وأكدوا أن بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.

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