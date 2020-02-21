الجيش الليبي يعتقل 13 مسلحًا بينهم مرتزقة سوريون

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر القبض على 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة في محاور العاصمة طرابلس.وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن "الجيش تمكن من القبض على 13 عنصرا من المليشيات المسلحة من بينهم مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس".ويأتي ذلك غداة اعلان البيان الختامي لمؤتمر شيوخ ليبيا، الخميس، تحريك قضايا دولية ضد الدول التى صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا.وكان آلاف من شيوخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية اجتمعوا في مدينة ترهونة غرب ليبيا على مدار اليومين الماضيين، للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة.وأكدوا أن بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.