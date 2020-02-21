تجديد حبس خادمة سرقت مجوهرات من شقة بالنزهة

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس خادمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معها لاتهامها بسرقة مجوهرات من داخل شقة رئيس مجلس إدارة شركة بالقاهرة.وكان نجح رجال مباحث القاهرة في كشف غموض بلاغ بتعرض شقة رئيس مجلس إدارة شركة، لسرقة مجوهرات من داخلها.وتبين أن الخادمة وراء ارتكاب الواقعة ألقي القبض عليها وبحوزتهما المسروقات، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.