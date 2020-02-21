«القوى العاملة» تشارك بورشة عمل لمكافحة «عمالة الأطفال»

شاركت وزارة القوى العاملة في ورشة عمل لبدء تفعيل دور الوزارة في «الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025»، وذلك على مدار يومين، ونظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.تضمنت الورشة التعريف بالخطة، وتحديد أدوار البرامج المعنية وذات الصلة بمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، ومحاور عمل الوزارة داخل الخطة، ومناقشة وضع خطة إعلامية وحملات والتوعية حل المشكلة، ورصد المعوقات المتوقع حدوثها في أثناء قيام الوزارة بأدوارها لمناقشتها والعمل على إزالتها، فضلًا عن وضع الخطة التنفيذية للوزارة خلال2020.من جانبها أوضحت آمال عبد الموجود وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية، أن الخطة تم إطلاقها عام 2018، مشيرة إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتنفيذ الخطة وتحقيق هدفها في القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر.وأشارت إلى أن الخطة يجرى تنفيذها من خلال لجنة توجيهية تضم ممثلين لكافة الوزارات والجهات المعنية والشركاء الاجتماعيين للقضاء على عمل الأطفال في مصر، فضلا عن أن هناك العديد من السياسات والبرامج الهادفة إلى مكافحة الفقر وتحسين نوعية التعليم والتي ستسهم في تخفيف منابع عمل الأطفال في مصر.شارك في الورشة ممثلين عن الوزارة من إدارات تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية وشئون المرأة والطفل، ومركز التدريب الإداري والتنمية، وعلاقات العمل، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والعلاقات الخارجية، وشئون المديريات، والتدريب المهني، والمكتب الإعلامي.