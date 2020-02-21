ضبط تاجر مخدرات قبل ترويج 7 طرب حشيش بالجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط عاطل قبل ترويجه 7 طرب من مخدر الحشيش، على عملائه، وحرر محضرًا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.أكدت تحريات ضباط مباحث الجيزة، استعداد عاطل لترويج كمية من المواد المخدرة بين عملائه من المتعاطين، واعتياده الاتجار بمخدر الحشيش.ومن خلال رصد تحركات المتهم، تم إعداد كمين له، ونجح رجال المباحث في القبض عليه، وبحوزته 7 طرب من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المضبوطات.اعترف المتهم باستخدامه الهاتف للتواصل مع عملائه، وأن المواد المخدرة المضبوطة بحوزته كان يستعد لترويجها على زبائنه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.