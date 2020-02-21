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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسليم أراضي شمال الأوركيد في مارس

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:36 ص
المهندس جمال طلعت،
المهندس جمال طلعت،
علا العلاف
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أعلن المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بدء تسليم قطع أراضي الأكثر تميزًا في شهر مارس المقبل، بأحياء شمال الأوركيد (شمال الألف فدان سابقًا) جنوب طريق السويس، ويصل عددها لـ275 قطعة أرض.

وأشار طلعت إلى بدء تسليم أراضي شمال الأوركيد من الأحد 1 مارس من رقم القطعة 1:25، يليها تسليم القطعة من 26: 50 يوم الإثنين 2 مارس، ثم تسليم القطع أرقام 51: 75 يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، وتسليم القطع من رقم 76: 100 يوم الأربعاء الموافق 4 مارس، يليها تسليم قطع رقم 101: 125 يوم الخميس الموافق 5 مارس المقبل.

وأوضح أنه سيتم استكمال تسليم الأراضي من الأحد 8 مارس من أرقام القطع 126: 150، ثم تسليم القطع أرقام 151:175 الإثنين الموافق 9 مارس، يليها تسليم أرقام القطع رقم 176: 200 يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، ثم تسليم القطع أرقام 201: 225 يوم الأربعاء الموافق 11 مارس، يليها سيتم تسليم أرقام القطع رقم 226: 250 يوم الخميس الموافق 12 مارس المقبل، ثم تسليم القطع من أرقام 251: 275 يوم الأحد الموافق 15 مارس المقبل، موضحا أنه سيتم تخصيص 3 أيام بدءًا من يوم الإثنين 16 مارس وحتى الخميس 19 مارس للذين تخلفوا عن التسليم.

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