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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3 مصابين جدد بـ«كورونا» فى اليابان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 09:30 ص
«كورونا
«كورونا
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أكد مسئولون بمحافظة "هوكايدو" اليابانية، اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شبكة "إن إتش كيه" اليابانية، اليوم الجمعة، أن اثنين من المصابين هما أشقاء في المرحلة الابتدائية.

وقال المسئولون، إنه تم احتجازهما في المستشفى بعد ارتفاع درجة حرارتهما يومي السبت والثلاثاء الماضيين، موضحين أن حالتهما الصحية تتحسن حاليًا.

وأضافت الشبكة، أن الحالة الثالثة هي لسيدة في الأربعينات من عمرها، وتعمل ضابطة في الحجر الصحي بمطار "شيتوس الجديد".

وأفاد مسئولون، بأنه كان قد ظهرت عليها يوم الأحد الماضي أعراض طفيفة لـ"كورونا"، ثم ارتفعت درجة حرارتها اليوم التالي، وتم احتجازها في البيت بعد التأكد من إصابتها بالفيروس يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن اليابان، أعلنت أمس الخميس ظهور 12 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، من بينهم مسئولان حكوميان عملا مؤخرا على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي بميناء "يوكوهاما".

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