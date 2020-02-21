استرداد 800 فدان من أراضي الدولة بالعاشر من رمضان

أجرى المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أكبر حملة لاسترداد أراضي الدولة بالمدينة، بالتعاون بين قيادات الجهاز وكافة الجهات الأمنية بقيادة اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية، واللواء حاتم الحداد رئيس مباحث شرطة التعمير بالهيئة، والعقيد حسام فراج والمقدم طارق سلام مأمور قسم ثاني العاشر، والرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم ثاني العاشر، وذلك بازالة تعديات واقعة من مجهولين على أحياء بالكامل في المدينة.وكشف "شاهين"، فى تصريحات له، أرقام الأحياء المعتدى عليها وهي: ٤٠، ٤١، ٤٢، غرب المدينة، على مساحة ٨٠٠ فدان تقريبا، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه، موضحًا أن اللجنة المنفذة قامت بازالة كافه مظاهر الإشغالات على هذه المساحة، ووضع اللافتات بأنها ملك لجهاز مدينة العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، والعمل على استعادة حق الشعب، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين كافه الأجهزة الأمنية لسرعة تنفيذ الحملات الموسعة بشكل يومي، وكذلك الحراسة والمتابعة الدائمة لما تم إزالته؛ لمنع أي حالة تعدي مرة أخرى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.تاتي تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها، وفي إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لاسترداد الأراضي من أي حاله تعدي عليها وإعادة هيبة الدولة والقانون.