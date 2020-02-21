التموين: لا يمكن العودة إلى «التسعيرة الجبرية»

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اللجنة العليا للسكر تنعقد دوريًا لتحديد الاستيراد أو الاعتماد على القطاع الخاص، من خلال حزمة من المعلومات التي توفرها مؤسسات الدولة ومنها الرقابة على الصادرات ومصلحة الجمارك.وذكر في حوار أجراه مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه لا يمكن العودة إلى نظام "التسعيرة الجبرية"، مؤكدًا ضرورة ضبط السوق من خلال توفير منتج بجودة جيدة والحفاظ على الأسعار عبر احترام السوق وتوفير السلع بالسعر المناسب.وأشار إلى أن، تلك الآليات وامتلاك القدرة على العرض نجحت بشكل بارز في سوق اللحوم الحية، من خلال توفير اللحوم السودانية بسعر 80 جنيها للكيلو جرام، و90 جنيها لمنتجات القوات المسلحة من اللحوم، وكذلك بأسعار متفاوتة للحوم المجمدة بنحو 63 جنيها، بما أثر على تراجع سعر المعروض في السوق عبر إيجاد البديل.