انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ.. اليوم

تنطلق على أرض مضمار سباقات الهجن بشرم الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان سباق شرم الشيخ التنشيطي الرابع من سلسلة سباقات الهجن بدعم اتحاد الهجن الإماراتي، وثاني سباق خلال هذا العام في مدينة شرم الشيخ.وأكد عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، أن 1030 مطية وهي هجن السباقات تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك في أكبر تنافس من نوعه في تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر، مشيرًا إلى أن الأشواط ستنطلق اليوم لمدة 30 شوطًا مقسمة على مدار 3 أيّام تبدأ صباح اليوم الجمعة وتنتهى ظهر الأحد.وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفاري شرم الشيخ.