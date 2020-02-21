انطلاق معرض «أجريفيتا» فى المنيا.. 12 مارس

تستقبل محافظة المنيا يوم 12 مارس المقبل انطلاق فعاليات معرض أجريفيتا المنيا 2020، الذي يقام بالنادي الرياضي في المنيا الجديدة ويختص بالإنتاج الداجني والحيواني.ويتضمن المعرض مشاركة كبرى الشركات الرائدة في تربية الدواجن والإنتاج الحيواني، وأيضًا الشركات الخاصة بالمعدات والأدوات والمستلزمات اللازمة لتجهيز المزارع، بالإضافة إلى وجود شركات الأعلاف ومصانع الأعلاف المشاركة في المعرض.وفي نفس السياق تشارك شركات الأدوية البيطرية وما تضمنه عروضها من بعض الأدوية البيطرية والتحصينات والمطهرات اللازمة للعلاج في معرض أجريفيتا لهذا العام.ومن المقرر أن تعرض بعض المشاكل التي تواجه المربى وكيفيه حلولها دورة لتعليم تربية الدواجن من الألف إلى الياء تحت إشراف نخبة من الأساتذة ودكاترة الجامعات.يذكر أن فعاليات مهرجان أجريفيتا المنيا 2020 تبدأ من يوم 12 مارس وتستمر حتى يوم 14 من نفس الشهر.