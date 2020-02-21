متحدث التحالف العربى: صنعاء أصبحت مكانًا لتجميع وإطلاق الصوريخ الباليستية

أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكي، الجمعة، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبراً أن صنعاء أصبحت مكاناً لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.

وأوضح أنه عند الساعة 00:30 من صباح اليوم، اعترضت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

وأضاف "إن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنساني".

كما بيّن المالكى أن العاصمة اليمنية صنعاء أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية تجاه أراضى المملكة، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع انتهاكات الميليشيات الحوثية باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر فى تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى لأجل حماية المواطنين والمقيمين فى دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية".