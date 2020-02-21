حظك اليوم.. برج العقرب الجمعة 21 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: قد تفسح للآخرين في المجال لحلّ الأمور العالقة والشائكة، وخصوصًا أن الوضع بات محتدًا ويتطلب صرامة في اتخاذ القرارات.عاطفيًا: قد تكون أهملت بعض المواضيع العاطفية، لكن المجال ما زال متاحًا لتلافي الأسوأ.صحيًا: الحل الوحيد لتحريك العضلات القيام بنشاط رياضي أو ممارسة اليوجا.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.