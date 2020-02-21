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الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا لتركيا: أوقفوا «دعم الإرهابيين» فى سوريا

الجمعة 21/فبراير/2020 - 06:59 ص
أعلنت وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن على تركيا التوقف عن د
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن على تركيا التوقف عن دعم "مجموعات إرهابية" في محافظة إدلب السورية، مشيرة إلى أنها شنت ضربات ضد فصائل مسلحة تدعمها أنقرة.

ودعا الجيش الروسي في بيانه "الجانب التركي إلى وقف دعم أعمال مجموعات إرهابية وتسليحها" منددا بضربات مصدرها مواقع تركية أدت إلى إصابة 4 جنود سوريين بجروح.

وأضاف البيان أن "الفصائل الإرهابية شنت هجمات كبيرة عدة" على المواقع السورية في منطقتي النيرب وكميناس جنوبي إدلب.

وأوضح أن مقاتلات من طراز سوخوي-24 قصفت "فصائل إرهابية" وأتاحت للجيش السوري صد هجومها، مدمرة "دبابة و6 آليات مدرعة و5 سيارات رباعية الدفع مدجّجة بالسلاح".

وبعد ذلك بدقائق، أعلن الجيش التركي أن جنديين تركيين قتلا وأصيب 5 في غارة جوية في محافظة إدلب، ناسبا إياها للجيش السوري.

بدورها أعربت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا عن "قلقها العميق لدعم القوات المسلحة التركية للمقاتلين" المناوئين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت زاخاروفا بحسب ما نقلت عنها وكالة ريا نوفوستي للأنباء إن "مثل هذا الحادث ينتهك الاتفاقات الروسية- التركية ويهدد بتصعيد النزاع مجددًا في هذا الجزء من التراب الوطني السوري".

ويستمر التوتر شديدا في هذه المنطقة بين القوات التركية والسورية.

والأربعاء، اتهم الكرملين أنقرة بعدم احترام وقف إطلاق النار في سوريا وعدم القيام بأي خطوة بهدف "تحييد الإرهابيين" في منطقة إدلب.

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